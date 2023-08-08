BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AİBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları 2023, AİBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 342,19 441.944
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 327,36 546.431
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 321,79 591.132
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 319,84 607.713
- Aşçılık TYT 80/82 311,41 684.160
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 308,53 712.027
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 300,12 799.291
- Grafik Tasarımı TYT 50/52 295,27 852.842
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 294,71 859.360
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 292,22 888.257
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 291,14 901.262
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45/47 283,29 998.822
- İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 281,49 1.022.129
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 280,53 1.035.022
- Sosyal Hizmetler TYT 55/57 271,75 1.157.435
- Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 271,36 1.163.163
- Elektrik TYT 50/52 269,56 1.189.825
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 267,17 1.225.940
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 262,94 1.291.546
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 40/41 261,97 1.307.233
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 261,91 1.308.161
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 260,72 1.327.719
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 258,58 1.362.879
- Kimya Teknolojisi TYT 50/52 257,93 1.373.772
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 257,6 1.379.268
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70/72 250,58 1.502.129
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 80/82 249,86 1.515.315
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 247,04 1.567.792
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 246,37 1.580.701
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 245,14 1.604.161
- Moda Tasarımı TYT 50/52 243,37 1.638.627
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,07 1.644.582
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 240,99 1.685.551
- Deri Teknolojisi TYT 25/26 239,87 1.708.181
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,52 1.715.323
- İşletme Yönetimi TYT 80/82 238,68 1.732.800
- Lojistik TYT 50/52 236,51 1.778.188
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 236,24 1.783.863
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 45/47 235,46 1.800.558
- Dış Ticaret TYT 35/36 234,04 1.831.182
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 233,67 1.839.224
- Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 233,56 1.841.587
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 231,65 1.883.795
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 227,8 1.971.836
- Mimari Restorasyon TYT 60/62 226,99 1.990.752
- İşletme Yönetimi TYT 30/31 224,33 2.053.945
- Kooperatifçilik TYT 30/31 223,86 2.065.110
- Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 222,91 2.088.215
- İşletme Yönetimi TYT 46/48 222,7 2.093.464
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 60/62 222,57 2.096.554
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT 20/21 222,11 2.107.654
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 220,17 2.155.221
- Posta Hizmetleri TYT 80/82 212,66 2.342.396
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 90/93 414,29 34.834
- Psikoloji EA 100/103 376,47 105.330
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 371,49 117.016
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 361,92 141.659
- Uluslararası İlişkiler EA 70/72 279,88 563.283
- Maliye EA 60/62 279,8 563.971
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 274,12 615.479
- Sosyoloji EA 60/62 272,41 631.674
- İşletme EA 80/82 263,22 725.171
- Kamu Yönetimi EA 80/82 257,4 789.607
- İktisat (KKTC Uyruklu) EA 1/1 256,02 805.401
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 252,11 851.821
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 251,21 862.738
- İktisat EA 90/93 251,05 864.651
- Finans ve Bankacılık EA 70/72 246,46 921.938
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 244,48 947.073
- Maliye (İÖ) EA 50/52 234,66 1.079.489
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 231,41 1.124.911
- Pazarlama EA 40/41 228,87 1.161.166
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 170/175 496,01 20.130
- Diş Hekimliği SAY 85/88 475 35.702
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 436,42 68.862
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 409,32 95.924
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 370,48 143.429
- Hemşirelik SAY 160/164 353,5 169.998
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 353,3 170.323
- Makine Mühendisliği SAY 60/62 342,84 189.088
- Mimarlık SAY 80/82 326,44 223.292
- Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 319,37 240.148
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 90/93 316,82 246.461
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 311,71 259.724
- Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 305,8 276.236
- Gıda Mühendisliği SAY 80/19 298,19 299.206
- İnşaat Mühendisliği SAY 45/8 298,18 299.257
- Matematik (İngilizce) SAY 65/67 291,72 320.520
- Kimya (İngilizce) SAY 40/41 287,28 336.284
- Bitki Koruma SAY 40/41 280,17 363.188
- Biyoloji (İngilizce) SAY 50/52 271,67 399.742
- Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 269,4 410.423
- Fizik (İngilizce) SAY 20/21 268,95 412.586
- Bahçe Bitkileri SAY 20/21 254,47 491.815
- Tarla Bitkileri SAY 30/31 249,9 521.779
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY 20/21 236,2 631.381
- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY 15/16 225,57 739.797
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,37 16.258
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 397,63 24.796
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,4 39.800
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 375,57 53.099
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 359,77 84.634
- İlahiyat SÖZ 108/111 325,06 205.637
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 321,85 221.350
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 307,23 305.216
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 306,64 309.052
- İlahiyat (Arapça) SÖZ 40/41 301,71 341.900
- Tarih SÖZ 60/62 301,01 346.710
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 289,82 430.430
- Gazetecilik SÖZ 80/82 287,36 450.384
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 279,67 516.255
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 275,19 557.203
- İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) SÖZ 5/5 263,33 674.117
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 261,49 692.953
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 259,4 715.055
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60/62 258,97 719.612
- Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/52 251,63 800.495
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 80/82 411,56 19.913
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 396,59 24.987
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 330,67 49.902