4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023 | 4 yıllık lisans bölümler başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları

4 YILLIK ÜNIVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023 | ÖSYM tarafından üniversiteye hazırlanan adaylara uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan adaylar, üniversite araştırmalarına başladı. 4 yıllık bir bölüm tercih edecek olanlar başarı sıralamaları, taban puanları ve açılacak kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması, kontenjanlar ve taban puanları...
4 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMASI, KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
4 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER
🎓Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
🎓Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
🎓Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
🎓Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)
🎓Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)
🎓Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)
🎓Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
🎓Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık)(SAY)
🎓Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER
📜Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Görsel Sanatlar ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Halkla İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
📜Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)
4 YILLIK YABANCI DİL BÖLÜMLERİ
✏Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Almanca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Almanca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Arapça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Arapça Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Batı Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Çeviribilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Çince Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Dilbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Doğu Dilleri Taban Puanları (4 Yıllık) (DİL)
✏Ermeni Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Farsça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Hindoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Hititoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Hungaroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İbrani Dili ve Kültürü Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İspanyol Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏İtalyan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Japon Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Japonca Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları(4 Yıllık) ( DİL)
✏Japonca Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Kore Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Latin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Leh Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Rusça Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Sinoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Ukrayna Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)
✏Urdu Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( DİL)