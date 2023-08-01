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SON DAKİKA MEMUR TOPLU SÖZLEŞME 2023 | 2024-2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşının ara zamla birlikte 22 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci başlıyor. Memur ve emekli memurlara önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak zam oranını belirleyecek görüşmeleri merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Memur Sen toplu sözleşme talepleri ne? 2024-2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve memur toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 11:00
SON DAKİKA MEMUR TOPLU SÖZLEŞME 2023 | 2024-2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA MEMUR TOPLU SÖZLEŞME 2023 | Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü yapılacak ilk toplantıyla başlıyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecekken görüşmelerle ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2024-2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

İLK TOPLANTIDA TAKVİM BELİRLENECEK

1 Ağustos günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

2024-2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi paylaştı. Yalçın, "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL'den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi. Yalçın, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır" ifadelerini kullandı.

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