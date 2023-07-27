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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023? | YKS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?

ÖSYM'nin üniversiteye gidecek olan adaylara uyguladığı sınavından sonra gözler YKS sonuçlarına ve tercih kılavuzuna çevirildi. Tercih yapacak olan adaylar arama motorlarında 'YKS'de kaç tercih hakkı var 2023? YKS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 09:41
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2023? | YKS tercih sırası önemli mi? Tercihler nasıl yapılmalı?

YKS'de kaç tercih yapılabilir? - 2023 YKS sınavının ardından adaylar sonuçları bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler yapılacak. Adaylar, YKS tercihleri ile iligli detayları araştırıyor. Özellikle YKS'de tercih kaç tercih hakkı olduğu araştırılıyor. Peki, YKS'de kaç tercih yapılabilir? YKS 2023 kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte detaylar...

YKS 2023'TE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

ÖSYM, her yıl yapılan YKS sınavı ardından sonuçları açıklamaktadır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar tercih yapmaktadır. ÖSYM, adaylara 24 tercih hakkı sunmaktadır. Adaylar, en çok istedikleri tercihten en az istedikleri tercihe doğru sıralama yapmaktadır. ÖSYM'nin web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanarak adaylara sunulmaktadır.

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