KPSS SONUÇ SORGULA 2023 | KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇ SORGULA 2023 | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından 6 - 13 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adayların yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 26 Temmuz 2023, saat 15.30 itibarıyla KPSS bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet adresinden sorgulanabiliyor.

KPSS 2023/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS 2023/1 TABAN PUANLARI

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