İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2023 | İngiliz Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2023, İngiliz Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 502,08 2.120
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 65/67 499,64 2.364
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 481,11 4.334
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 479,16 4.559
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 474,62 5.135
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 462,65 7.071
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 90/93 459,43 7.661
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 455,26 8.453
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 450,03 9.469
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 444,97 10.540
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 80/82 443,86 10.793
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 440,93 11.521
- Ankara Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 438,78 12.055
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 434,37 13.161
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 430,47 14.235
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 429,86 14.391
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İngilizce) 70/72 427,35 15.067
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 424,58 15.901
- Ankara Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) 100/103 423,05 16.317
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 422,63 16.429
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 419,85 17.265
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 419,38 17.419
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 418,81 17.620
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 418,13 17.820
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 417,81 17.925
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 413,3 19.321
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 413,17 19.363
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 412,58 19.579
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 411,95 19.790
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 50/52 411,94 19.795
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 411,88 19.820
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 60/62 411,5 19.932
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50/52 407,87 21.177
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 407,47 21.292
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 80/82 405,03 22.103
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 70/72 401,56 23.325
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20/20 401,18 23.448
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 398,03 24.488
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 80/82 394,45 25.753
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 90/93 391,67 26.783
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 70/72 386,44 28.646
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İngilizce) 80/82 386,32 28.686
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 384,73 29.286
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 70/72 384,32 29.430
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) (İngilizce) 80/82 382,38 30.147
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) (İÖ) 70/72 381,61 30.421
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 80/82 381,36 30.511
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 50/52 372,54 33.744
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 372,4 33.786
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 70/72 372,35 33.810
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 371,14 34.231
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 370,81 34.368
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İÖ) 60/62 370,27 34.561
- Ordu Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 368,24 35.330
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/51 366,81 35.836
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 366,24 36.061
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 70/72 366,09 36.115
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 70/72 365,49 36.346
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 50/52 365,03 36.522
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4/4 364,47 36.743
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44/44 362,65 37.446
- Uşak Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 362,11 37.643
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 361,87 37.731
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İngilizce) 80/82 361 38.043
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 70/72 359,94 38.459
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 60/62 358,93 38.867
- Karabük Üniversitesi (Devlet) 70/72 358,63 38.972
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 70/72 357,48 39.411
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 356,11 39.947
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 70/72 355,29 40.278
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 6/6 354,9 40.412
- Aksaray Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 353,34 41.000
- Giresun Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 351,85 41.569
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 32/32 350,79 41.980
- Ordu Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 40/41 349,24 42.578
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 349,01 42.669
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) (İngilizce) 60/62 348,82 42.752
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 347,53 43.218
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 346,15 43.736
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 345,17 44.164
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1/1 344,83 44.295
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) (İngilizce) 60/62 344,75 44.329
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 344,64 44.366
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 60/62 342,39 45.233
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 341,93 45.428
- Karabük Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 70/72 341,52 45.589
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 340,21 46.125
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 337,06 47.347
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 50/52 334,35 48.434
- Batman Üniversitesi (Devlet) 60/62 334,14 48.524
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 334,09 48.548
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 52/52 332,53 49.188
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 330,37 50.023
- Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) (İngilizce) 60/62 329,87 50.228
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 71/71 328,81 50.672
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) 60/62 328,06 50.980
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10/10 325,99 51.829
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 325,6 51.979
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 322,48 53.244
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) (İngilizce) 60/62 320,77 53.921
- Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4/4 320,19 54.168
- Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) 60/62 318,74 54.761
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 317,71 55.175
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50/52 313,68 56.877
- Ardahan Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50/52 313,21 57.094
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) 60/62 308,96 58.824
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 308,28 59.115
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 60/62 304,76 60.552
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 67/67 302,76 61.392
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38/38 300,76 62.247
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 297,35 63.645
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 58/58 293,3 65.398
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 284,54 69.229
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 20/20 283,22 69.803
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 72/72 277,35 72.417
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 270,62 75.450
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 264,9 78.141
- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) 10/10 264,46 78.312
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 256,18 82.312
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 243,87 88.466
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 238,23 91.325
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 233,92 93.560
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (%50 İndirimli) 29/29 223,27 99.137
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 222,08 99.769
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 72/72 220,91 100.378
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/14 182,24 117.837
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 178,35 119.009
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 10/— – —