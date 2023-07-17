Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 17 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 17 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 17 Temmuz Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 17 Temmuz 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

17 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Temmuz 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 26,25 (Alış) - 26,25 (Satış)

EURO: 29,52 (Alış) - 29,53 (Satış)

STERLİN: 34,27 (Alış) - 34,44 (Satış)

1 DOLAR = 26,25 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉17 Temmuz Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.649,90

Gram altın satış: 1.650,12

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.667,00

Çeyrek altın satış: 2.722,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.318,00

Yarım altın satış: 5.443,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.637,00

Tam altın satış: 10.837,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 10.970,00

Cumhuriyet altını satış: 11.135,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 10.960,00

Ata altın satış: 11.103,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Temmuz Pazartesi günü saat 12.13 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...
Adıyaman'da kan donduran cinayet! Önce ellerini bağlayıp sonra...
AYŞE BEGÜM ONBAŞI ÖZEL | LEZZETLİ VE FİT TARİFLER
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı?
2023 YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
İstanbul barajlarında son durum 17 Temmuz Pazartesi
Yerinde Dönüşüm projesi, Depremzede hibe başvuru ekranı
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! 12:30
Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! 12:27
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 12:12
Zapata'dan F.Bahçe açıklaması! Transfer olacak mı? Zapata'dan F.Bahçe açıklaması! Transfer olacak mı? 12:12
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi 11:07
Chelsea'ye 18'lik Sambacı! Chelsea'ye 18'lik Sambacı! 10:54
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a dev transfer çalımı! 10:50
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! 10:35
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım... 10:26
Beşiktaş'ta bir sıkıntı daha! TFF'ye savunma yapıldı Beşiktaş'ta bir sıkıntı daha! TFF'ye savunma yapıldı 10:14
Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... Transfer şokları sonrası Beşiktaş'tan açıklama! 2 yıldız... 09:52
Süper Lig devine Portekizli sağ bek! Süper Lig devine Portekizli sağ bek! 09:33