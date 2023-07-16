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Türkiye Tek Yürek

Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak şehitleri andı. TBF'den yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Futbol, güreş, atletizm, tekvando, okçuluk, geleneksel spor dalları, yüzme, cimnastik, bisiklet, otomobil sporları ve satrancın yanı sıra diğer spor federasyonları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Gönderiler sporservelerden büyük beğeni aldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Türkiye Tek Yürek
Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak şehitleri andı. TBF'den yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Futbol, güreş, atletizm, tekvando, okçuluk, geleneksel spor dalları, yüzme, cimnastik, bisiklet, otomobil sporları ve satrancın yanı sıra diğer spor federasyonları da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Gönderiler sporservelerden büyük beğeni aldı.
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