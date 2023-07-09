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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ YARI FİNAL CANLI İZLE 2023 | 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finale kalan isimler

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662.'si devam ederken yarı final müsabakaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dünyanın en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, er meydanında hünerlerini sergileyen pehlivanların performansını canlı olarak izlemek isteyenler arama motorlarında 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final canlı izle' sorgulaması yapıyor. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kalan isimler ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 11:00
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ YARI FİNAL CANLI İZLE 2023 | 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finale kalan isimler

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ YARI FİNAL CANLI İZLE 2023 | 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanı belirlemek için pehlivanlar arası mücadele sürüyor. 662 yıldır devam ederek dünyanın en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan Kırkpınar'da, ata sporunun şampiyonu belirlenecek. Mücadeleyi ekranlarından canlı olarak izlemek isteyenler için 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı final canlı izle 2023' ve 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finale kalan isimleri haberimizde bulabilirsiniz.

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ YARI FİNALE KALAN İSİMLER

662. Kırkpınar yağlı güreşlerinde yarı finale kalan isimler henüz belli olmadı. Çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri netlik kazanacak. Yarı final pehlivanları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÇEYREK FİNALE KALAN İSİMLER

  • Orhan Okulu
  • Hüseyin Gümüşalan
  • Kürşat Şevki Korkmaz
  • Özkan Yılmaz
  • Mehmet Yeşil Yeşil
  • İsmail Balaban
  • Fatih Atlı
  • Yusuf Can Zeybek

2023 KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ YARI FİNAL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müsabakalar kapsamında başpehlivanlık güreşlerinin son turu için başpehlivanlar arasındaki kura çekimi tamamlandı. Kura sonucu Ali Gürbüz-Özkan Yılmaz, Emre Erkal-Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek-İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu-Kürşat Şevki Yılmaz, Mustafa Batu-Hüseyin Gümüşalan, Serhat Gökmen-Mehmet Yeşil Yeşil eşleşmeleri oluştu. Kuraya göre Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek güreşmeden çeyrek finale yükseldi.

Turun en kısa güreşi Orhan Okulu ile Emre Erkal arasındaki müsabaka oldu. Orhan Okulu rakibini müsabaka başından itibaren bastırarak 7. dakikada yenmeyi başardı. Bu karşılaşmanın dışında normal sürede yenişme olmadığı için diğer güreşler puanlama bölümüne taşındı.

ŞİMŞEK-BALABAN GÜREŞİ NEFESLERİ KESTİ

Geçen yılın yarı finalinin rövanşı niteliğindeki İsmail Balaban ile Cengizhan Şimşek'in güreşi dikkat çekici müsabakalardan oldu. Geçen yıl kaybeden İsmail Balaban bu kez aynı hataya düşmemek için atak başladı. Ayaktaki oyunlarda çevik olan İsmail Balaban'ı Cengizhan Şimşek ara ara yerde oyuna çekti. Puanlama bölümünde de pehlivanlar riske girmemek için en net anı kovaladı. Müsabakada İsmail Balaban'a bir, Cengizhan Şimşek'e ise pasif güreşten iki ihtar verildi. Müsabakanın 97. dakikasında Balaban rakibini yenmeyi başardı.

Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz arasındaki güreşte ise sürpriz sonuç çıktı. Favori Ali Gürbüz müsabakanın 58. dakikasında rakibine yenildi.

Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile turu direkt geçen Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek çeyrek finale yükseldi.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.

  • 1990: Ahmet Taşçı Finalde Kadir Birlik'i yenerek unvanı aldı.
  • 1991: Ahmet Taşçı Finalde Bülent Gürbüz'ü yenerek unvanı aldı.
  • 1992: Ahmet Taşçı Finalde Abdullah Ersoy'u yenerek unvanı aldı.
  • 1993: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.
  • 1994: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'nın sakatlanınca pes etmesi sonucu unvanı aldı.
  • 1995: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.
  • 1996: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 1997: Ahmet Taşçı Finalde Cengiz Elbeye'yi yenerek unvanı aldı.
  • 1998: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.
  • 1999: Ahmet Taşçı Finalde Vedat Ergin'i yenerek unvanı aldı.
  • 2000: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2001: Vedat Ergin Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2002: Hasan Tuna Savaş Yıldırım dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.
  • 2003: Kenan Şimşek Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2004: Recep Kara Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2005: Şaban Yılmaz Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.
  • 2006: Osman Aynur Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2007: Recep Kara Finalde Hasan Tuna'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2008: Recep Kara Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.
  • 2009: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2010: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Ali Gürbüz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2011: Ali Gürbüz Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2012: Ali Gürbüz 2. kez Finalde tekrar Recep Kara'yla karşılaşarak unvanı aldı.
  • 2013: İsmail Balaban Ali Gürbüz dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.
  • 2014: Fatih Atlı Finalde İsmail Balaban'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2015: Orhan Okulu Finalde Osman Aynur'u yenerek unvanı aldı.
  • 2016: Recep Kara Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek unvanı aldı.
  • 2017: İsmail Balaban Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.
  • 2018: Orhan Okulu Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2019: Ali Gürbüz Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.
  • 2020: COVID-19 pandemisi'nden dolayı düzenlenmedi.
  • 2021: Ali Gürbüz Finalde İsmail Koç'u yenerek unvanı aldı.
  • 2022: Mustafa Taş Cengizhan Şimşek cezalı ilan edildi ve unvanı alındı.

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