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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ? | En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli maaşlarına yapılacak ara zam tutarı belli oldu. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 olarak belirlenirken emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Refah payı düzenlemesinin ardından en düşük emekli maaşlarının ne kadar olduğu ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. 4A, 4B ve 4C sigorta ile çalışıp SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan kişilerin araştırdığı 'En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşına zam geldi mi, kaç TL oldu?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ? | En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ? | TÜİK'in 6 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından zam oranı SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77 ve emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın emeklilere refah payı ve seyyanen zam ekleneceğini bildirmesinin ardından emekli maaşlarında zam oranı, 3 sigorta kolunda da yüzde 25'e çıkarıldı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşına zam geldi mi, kaç TL oldu? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira olan, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya bu yıl için de 7500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylıkları kök aylık üzerinden artırıldıktan sonra yasayla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor. Yıl sonuna kadar en düşük aylık 7500 lira olmaya devam edecek.

Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkının belli oldmmasının ardından seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı da açıklığa kavuştu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması beklenirken TBMM'de hazırlanan önergeye göre, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.

Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.

MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 17.55 ZAM

TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti. Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı

Ocak: 7.901

Temmuz:9.288

Müsteşar

Ocak: 28.729

Temmuz: 33.771

Genel müdür

Ocak: 25.427

Temmuz: 29.889

Profesör (1/4)

Ocak: 20.542

Temmuz: 24.147

Pratisyen hekim (1/4)

Ocak: 17.488

Temmuz: 20.557

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Ocak: 16.753

Temmuz: 19.693

Polis memuru (1/4)

Ocak: 11.833

Temmuz: 13.910

Öğretmen (1/4)

Ocak: 11.833

Temmuz: 13.910

Hemşire (Lisans - 1/4)

Ocak: 11.833

Temmuz: 13.910

Mühendis (1/4)

Ocak: 11.848

Temmuz: 13.927

İmam-hatip

Ocak: 11.833

Temmuz: 13.910

Avukat (1/4)

Ocak: 11.833

Temmuz: 13.910

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Ocak: 9.978

Temmuz: 11.729

Memur (Lisans - 4/1)

Ocak: 7.812

Temmuz: 9.183

Teknisyen (Lise -1/4)

Ocak: 8.506

Temmuz: 9.999

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