Haberler Haberler HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Haziaran Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Haziaran Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nin Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan ödemelerin miktarı ailenin gelirine göre belirlenirken vatandaşlar arama motorlarında Aile Destek Ödemesi yattı mı? Haziran ayı Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 08:11
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | 2023 Haziaran Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? - Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? | Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen Aile Destek Ödemeleri için, Haziran ayına girilmesiyle birlikte araştırmalar hız kazandı. 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılan 850 lira ile 1250 lira arasında değişen tutarlar, hane içinde kişi başına düşen gelirin 1833,45 TL'nin altında olması halinde veriliyor. Peki Haziran Aile Destek Ödemesi yattı mı? Haziran ayı Aile Destek Ödemesi ayın kaçında yatacak? İşte cevaplar...

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

👉450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

👉450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

👉911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

👉1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaşmıştı ve programın amacını bu sözlerle ifade etmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor! Fenerbahçe’nin eski yıldızı imzaya gelecek…
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kurban eti nasıl dinlendirilir?
Yumuşacık ve lezzetli kavurma tarifi, püf noktaları
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?
Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir?
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07
Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi 01:07
Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor 01:07