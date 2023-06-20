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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu? - Yeni asgari ücret ara zammı kaç TL, yüzde kaç zam geldi?

Asgari ücrette Temmuz ara zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret zammını açıkladı. Peki Yeni asgari ücret ara zammı kaç TL, yüzde kaç zam geldi? Net ve brüt asgari ücret tutarları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:42
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu? - Yeni asgari ücret ara zammı kaç TL, yüzde kaç zam geldi?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre, net asgari ücret 11 bin 402 TL olurken brüt asgari ücret ise 13 bin 414 TL oldu. İşte Bakan Işıkhan'ın konuşması ve tüm merak edilenler...

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

sgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2023 asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 liraya yükseldiğini duyurdu.

YENİ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI YÜZDE KAÇ?

2023 Ocak - Temmuz arasında, yani zamdan önce 8.506 TL olan asgari ücret net 11 bin 402 TL oldu. Bu kapsamda asgari ücrete yüzde 34 zam gelmiş oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de 3. kez toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi.

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