Haberler Haberler Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler...

Spor Toto Süper Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Galatasaray'ın kura çekimi, maç takvimi ve muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler belli mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 16:10
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler...

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, müsabaka tarihleri ve muhtemel rakipleri sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak? Muhtemel rakipler belli mi? İşte detaylar...

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ Mİ?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

GALATASARAY 3. ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Sparta Prag, AEK, Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov ekiplerinden biri ile eşleşecek. Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov eğer 2. ön eleme turunda elenirse kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

GALATASARAY PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray 3. ön eleme turunu geçer ve play-off turuna kalırsa, 4 muhtemel rakibi belli durumda. Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Galatasaray'ın direkt muhtemel rakibi olarak göze çarpıyor. 3. ön eleme turunu geçebilirse Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya) Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a 20 milyon Euro'luk çılgın gelir! Transferde flaş gelişme...
Fenerbahçe'den Galatasaray taraftarını üzecek transfer!
F.Bahçe'yi yıkan haber! Yeni takımıyla imzalıyor
G.Saray dev bonservise satmıştı! Şimdi Fener'e imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem...
2023 Kırban Bayramı arefesi ne zaman?
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 Kurban Bayramı ne zaman?
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Türkiye - Galler maçı saat kaçta? 15:01
Kayserispor'a müjde! Çağdaş Atan açıkladı Kayserispor'a müjde! Çağdaş Atan açıkladı 14:50
Beşiktaş'a Kamerunlu stoper! Beşiktaş'a Kamerunlu stoper! 13:42
F.Bahçe'den Montella açıklaması! F.Bahçe'den Montella açıklaması! 13:49
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş ve F.Bahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı 14:09
G.Saray'da ayrılık! Kendisi açıkladı G.Saray'da ayrılık! Kendisi açıkladı 14:23
Daha Eski
Anlaşma tamam! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor Anlaşma tamam! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor 11:20
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! 11:54
G.Saray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam 11:59
Hollandalı yıldıza 18 ay hapis cezası Hollandalı yıldıza 18 ay hapis cezası 12:03
Türkiye Kupası 2023 yılının en şık hareketleri Türkiye Kupası 2023 yılının en şık hareketleri 12:41
Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Türkiye - Galler maçı saat kaçta? 12:42