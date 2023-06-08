EV HANIMLARINA EMEKLİLİK KAPISI AÇILDI | Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, nasıl başvurulur? Ne zaman meclise gelecek?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK KAPISI AÇILDI | Emekli olma hayalleri kuran milyonlarca ev hanımına büyük müjde, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer aldı. Aile Koruma Kalkanı kapsamında, ev hanımlarına emekliliğin kapısının açılacağını bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, seçimlerim de geride kalmasıyla 'Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, nasıl başvurulur? Ne zaman meclise gelecek?' soruları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte tüm merak edilenler...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, NASIL BAŞVURULUR?

Ev hanımlarına emeklilik ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 6 Haziran Salı günü ilk kez toplanmasının ardından yeni Kabine'de değerlendirilen konulardan bir tanesinin de ev hanımlarına emeklilik olduğu düşünülüyor. Seçim sürecinde yaptığı açıklamada, işe alımlarda uygulanan mülakatların kaldırılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Aile koruma kalkanı programımız aileyi güçlendirmeye yönelik, yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. Bu programın ilk aşamalarını zaten başlattık. Şimdi daha kuşatıcı şekilde programı genişletiyoruz. Ev hanımlarının emekliliğine destek vermek olacak programın en yeniliklerinden biri. Her aileden en az 1 kişiye iş imkanı sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

'En az 3 çocuk' politikasının da yeniden altını çizen Erdoğan, "Onların eğitimden istihdam, evliliğinden çocuk bakıma kadar her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Ev hanımlarına yönelik aynı şekilde planlarımız var. Bunlarda da ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz." şekinde konuşmuştu.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne zaman görüşüleceği ise henüz bilinmiyor. Yeni kabine ile ilk toplantının ardından bu konuyla alakalı açıklama yapılmazken ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin önümüzdeki yıl meclise sunulması bekleniyor. Öte yandan 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik için ilk adımı atmış oluyor. Aşağıdaki şartları sağlayan kişilerin, kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

👉Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar

👉Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar

👉Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

👉18 yaşını dolduranlar