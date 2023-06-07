Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarına müjde: Tedavi yakında başlayacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi ve ilaçları yüksek maliyetli olan SMA hastalığı ile ilgili bir müjde paylaştı. SMA Bilim Kurulu'nun yürttüğü çalışmalar sonucunda gen terapisinin uygulanabileceği hasta grubunun belirlendiğini bildiren Bakan Koca, tedaviye yakında başlanacağı bilgisini paylşatı. Ayrıca İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için yeni bir hastanenin kurulduğunu ifade eden Bakan Koca, aile diş hekimliği uygulamasının da 81 ilde faaliyete geçeceğini bildirdi.

SMA'DA DEVRİM: İLACI DA BİZ YAPACAĞIZ TEDAVİYİ DE

SMA konusunda son derece hassas çalışmalar yürütüldüğünü ve hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülün kalmadığını ifade eden Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı:

"SMA Bilim Kurulumuz faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. SMA Bilim Kurulu gen terapisinin kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek. Bu konuda önemli bir gelişme var; nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip, tedaviyi de kendimiz uygulayacağız."

SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Sağlıklı yaşam konusunda önemli adımlar olduğunun altını çizen Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara, 250 kişiye bir hekim ve iki hemşire oranıyla hizmet verilecek bir sistemi duyurduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerimizin sağlık durumlarını yakın takip etmek üzere; Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması için yönetmeliğimiz yayımlandı. 80 yaş üstünden başlamak üzere bu projemizi hayata geçiriyoruz. Yani her 250 kişi için bir yaşam merkezi, bir hekim, iki hemşire, bir tıbbi sekreter olmak üzere planladığımız bir uygulama. Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor."

HER AİLEYE BİR DİŞ HEKİMİ

Bakan Koca'nın duyurduğu bir diğer uygulama ise 'Aile diş hekimliği' oldu. 3 ilde pilot uygulaması olarak başlayan ve başarılı olması sonucu tüm Türkiye genelinde başlatılan Aile Diş Hekimliği uygulamasına ilişkin detayları paylaşan Bakan Koca, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz."