ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi - ALES sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023

2023-ALES/1 için ÖSYM'den beklenen haber geldi. Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı, ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak adayların sınav giriş belgelerinin çıktısı ve nüfus cüzdanıyla birlikte sınav salonuna gitmesi gerekirken sınava sayılı gün kala 'ALES giriş belgesi sorgula, 2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi ve ALES sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı 2023' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES HANGİ İLLERDE YAPILMAYACAK?

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.

2023-ALES/1'e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ'da sınava alınacak.

2023-ALES/1 ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.

Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2023 ALES SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN