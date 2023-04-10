Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 10 Nisan Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 10 Nisan Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

10 NİSAN PAZARTESİ altında son durum - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de güni çinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 10 Nisan altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:55 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 07:00
CANLI ALTIN FİYATLARI - 10 Nisan Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 10 Nisan Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.231,62

Gram altın satış: 1.231,85

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.063,00

Çeyrek altın satış: 2.091,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.128,00

Yarım altın satış: 4.184,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.230,00

Tam altın satış: 8.335,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.497,00

Cumhuriyet altını satış: 8.625,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.452,00

Ata altın satış: 8.550,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Nisan Pazartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu! "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"
Yengeden kırmızı kart! Merih Demiral ile Heidi Lushtaku arasında öyle bir kriz çıktı ki...
Barça'ya 2. Arda! Her maçını raporluyorlar
Cimbom'dan gurbetçi harekatı! 2 yıldız adayı listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Trabzon iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Adana iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Bursa iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:17
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:17
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:13
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:12
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? 00:56
Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! 00:56
Kartal Dolmabahçe'de yıldızlarıyla coştu! Kartal Dolmabahçe'de yıldızlarıyla coştu! 00:56
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:56
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:56
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:56