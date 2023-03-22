TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Teravih namazı hangi gün başlayacak? - 2023 ilk teravih ne zaman, hangi gün?

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Ramazan ayı gecelerinde kılınan bir nafile namazı olan teravih namazı, Ramazan'ın gelişiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı boyunca, iftardan sonra cemaatle birlikte eda edileb Teravih namazı hakkında arama motorlarında Teravih namazı hangi gün başlayacak? - 2023 ilk teravih ne zaman, hangi gün? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte teravih namazı hakkında merak edilenler...

TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle her sene farklı tarihlerde idrak edilen Ramazan ayı da 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

2023 İLK TERAVİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır. Sekiz rekatta kılınabilir.

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihden sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir. Âdet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır. Bu sebeple teravihin bir kısmında imama yetişen bir kimse, imam vitre kalkınca imamla beraber önce vitri kılıp sonra teravihten kılamadıklarını kazâ etmesi câizdir. Teravih namazı vakti içinde kılınmazsa, vakti dışında ne cemaatle, ne de tek başına (münferiden) kazâ edilmez.

İki veya dört rekatte bir selam verilir. Her selamdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevat-ı şerife, salat-ı ümmiye, ayet veya dualar okunur. Selefîler'de ise ikişer rekatta bir selâm vererek ara vermek suretiyle, toplamda Sekiz rekât olarak icra edilir. Fakat, Ramazan ayı boyunca hatmedilen Kur'an aceleye getirilmeden ağır ağır okunduğundan her bir rekatın süresi Türkiye'deki uygulamalar ile kıyaslanamayacak kadar uzundur.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

TERAVİH NAMAZI NEDEN CEMAATLE KILINIR?

Teravih namazı cemaatle kılınır çünkü İslam dininde cemaatle namaz kılmanın önemi vurgulanmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.) de cemaatle namaz kılmanın önemini defalarca vurgulamış ve kendisi de cemaatle namaz kılmıştır.

Teravih namazı özellikle Ramazan ayında cemaatle kılınır. Bu, birlik ve beraberliğin önemini vurgular ve toplumsal dayanışmayı arttırır. Ayrıca, cemaatle kılınan namazın sevabının, bireysel olarak kılınan namaza göre daha fazla olduğuna inanılır.

Teravih namazı, özellikle camilerde cemaatle kılınır çünkü camiler, İslam toplumunun önemli bir buluşma noktasıdır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, toplumun bir araya gelmesini sağlar ve camilerin sosyal bir merkez olarak işlev görmesini sağlar.

Ancak, özellikle pandemi gibi zor zamanlarda cemaatle namaz kılmanın riskli olabileceği göz önüne alınarak, bazı durumlarda teravih namazı evde veya bireysel olarak kılınabilir.

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

NİYET

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. REKAT

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. REKAT

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. REKAT

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. REKAT

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.