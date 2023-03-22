Haberler Haberler RAMAZAN MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹 | Dualı, hadisli Ramazan ayı mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

RAMAZAN MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹 | Dualı, hadisli Ramazan ayı mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı şerifin gelişiyle birlikte mahyalar camileri, ibadetler gönülleri süsledi. Peygamber Efendimiz'in 'ümmetimin ayı' olarak nitelendirdiği, bir ay boyunca sayısız meleğin gökten nur gibi yağıp kalplere dokunduğu bu mübarek zamanı sevdiklerine mesaj atarak kutlamak isteyenler, 'Ramazan mesajları resimli 2023, dualı, hadisli Ramazan ayı mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram' sorgulamaları yapıyor. En güzel Ramazan mesajları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:40
RAMAZAN MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹 | Dualı, hadisli Ramazan ayı mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

Ramazan ayı, bereketiyle, neşesiyle, türlü ibadetlerle geldi. 23 Mart Perşembe günü başlayan ve 21 Nisan'a kadar devam edecek olan bu mübarek ayda mümkün olduğunca çok ibadet etmek, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek ve düşünceli olmak, bu kutsal ayın ruhunu yaşamak için önemlidir. Bu vesileyle sevdiklerinin Ramazan ayını kutlamak isteyenler en güzel Ramazan mesajlarını araştırıyor. İşte dualı, hadisli ve resimli Ramazan mesajları...

DUALI RAMAZAN MESAJLARI

🙏Ramazan ayı, ruhumuza huzur veren, manevi hayatımızda bizi ileriye götüren bir aydır. Bu mübarek ayın her gününü en iyi şekilde değerlendirerek, hepimizin günahlarından arınmasını dilerim. Ramazan ayınız mübarek olsun.

🙏Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...

🙏Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun...

🙏Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...

🙏Ramazan ayının bereketi üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve merhametiyle dolu olan bu ayda bol bol ibadet edin ve günahlarınızdan arının. Ramazan ayınız mübarek olsun.

🙏Rabbimiz, bizi Ramazan ayına ulaştırdı. Bu mübarek ayda, hepimizin dualarının kabul olmasını dilerim. Ramazan ayınızı tebrik ederim.

🙏Ramazan ayı geldi, kapımızı çaldı. Bu mübarek ayda, hepimizin günahlarından arınması, manevi hayatımızda ilerlemesi ve sevdikleriyle güzel anılar biriktirmesi dileğiyle. Ramazan ayınızı tebrik ederim.

HADİSLİ RAMAZAN MESAJLARI

📜"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168) Cehennem ateşi size uzak, cennetin güzellikleri yakın olsun. Meleklerin nuru kalbinize dolsun, Ramazan ayınız mübarek olsun...

📜"Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur." (Resulullah s.a.v) Hayırlı Ramazanlar...

📜Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8
Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

📜"Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah' tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, İman 28, Savm 6)
Bu Ramazan'da günah defteriniz bembeyaz olsun.

📜Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

📜"Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhari, Savm 9; Müslim, Sıyam 163) Hayırlı Ramazanlar...

RAMAZAN AYI MESAJLARI FACEBOOK

📍Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

📍Ramazan ayı, hepimize yenilenme ve manevi olarak ilerleme fırsatı sunan bir aydır. Bu mübarek ayda, her birimizin duaları kabul olsun, günahlarından arınsın ve Allah'ın rahmetine kavuşsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.

📍Mübarek Ramazan ayına has RAHMET BEREKET VE MAĞFIRET ile hemhal olman dileklerimle...

📍Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

📍Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.

RAMAZAN MESAJLARI WHATSAPP

📌'Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir"... Rahmet ile başlayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle...

📌Ramazan ayı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma ayıdır. Bu mübarek ayda, birbirimize daha çok destek olalım, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşalım ve hepimizin hayatında bir iz bırakalım. Ramazan ayınızı tebrik ederim.Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...

📌Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

📌Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar her şey..." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...

RAMAZAN MESAJLARI INSTAGRAM

📸Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

📸İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.

📸Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için...

📸Ramazan ayı, hepimizin hayatında büyük bir öneme sahip olan bir aydır. Bu mübarek ayda, ibadetlerimizle, dualarımızla ve sadakalarımızla Allah'ın rahmetine nail olmayı dilerim. Ramazan ayınızı kutlarım.

📸Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

RAMAZAN MESAJLARI RESİMLİ 2023 🌹

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