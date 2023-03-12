Haberler Haberler KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE - Kırklareli canlı TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 - Kırklareli 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE - Kırklareli canlı TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 - Kırklareli 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

12 Mart Pazar TOKİ Kırklarelikura çekilişi için nefesler tutuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları Kırklareli ile devam ediyor. 12 Mart 2023 Cumartesi tarihinde Kırklareli'nin Merkez, Lüleburgaz, Pınarhisar, Babaeski, Demirköy, Kavaklı ilçelerinde yapılan TOKİ kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi kanalında canlı olarak yayınlanıyor. Kırklareli TOKİ kura çekilişlerini canlı takip etmek isteyen vatandaşların arama motorlarında yaptıkları 'Kırklareli TOKİ canlı izle, Kırklareli canlı TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 ve Kırklareli TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:35 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 09:35
KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE - Kırklareli canlı TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 - Kırklareli 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Kırklareli'nin Merkez, Lüleburgaz, Pınarhisar, Babaeski, Demirköy, Kavaklı ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Kırklareli TOKİ canlı izle, Kırklareli TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KIRKLARELİ TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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