KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE - Kırklareli canlı TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 - Kırklareli 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. Kırklareli'nin Merkez, Lüleburgaz, Pınarhisar, Babaeski, Demirköy, Kavaklı ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Kırklareli TOKİ canlı izle, Kırklareli TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KIRKLARELİ TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KIRKLARELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KIRKLARELİ TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN