Haberler Haberler 10 İLDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB AÇIKLADI | Şehir şehir okulların açılacağı tarih

10 İLDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB AÇIKLADI | Şehir şehir okulların açılacağı tarih

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim öğretimin ne zaman ve nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklama ile detayları vatandaşlar ile paylaştı. Açıklama ardından arama motorlarında Kahramanmaraş'ta eğitim ne zaman başlayacak? Hatay'da eğitim ne zaman başlayacak? Gaziantep'te eğitim ne zaman başlayacak? Osmaniye'de eğitim ne zaman başlayacak? Adıyaman'da eğitim ne zaman başlayacak? Adana'da eğitim ne zaman başlayacak? şeklinde il il araştırmalar başladı. Peki, 10 ilde eğitim ne zaman başlayacak? İşte MEB açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:20
10 İLDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MEB AÇIKLADI | Şehir şehir okulların açılacağı tarih

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime ara verilmişti. Birçok öğrenci ve veli, 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihi duyurdu. Pekl, 10 ilde eğitim ne zaman başlayacak? İşte şehirlere göre okulların açılacağı tarih...

ADANA KİLİS OSMANİYE ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılacağı tarihlerle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer: "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." ifadelerine yer verirken MEB yeni bir karar daha aldı ve Adana için de tarihi 13 Mart'a çekti.

GAZİANTEP VE OSMANİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

ADIYAMAN MALATYA KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer: (Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) "Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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