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ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI - TÜİK Şubat 2023 enflasyon oranı açıklandı mı? | TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

Şubat ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün ikinci verisi olan Şubat ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. İç piyasaya yön veren enflasyon rakamları ile birlikte TEFE, ÜFE ve TÜFE değerleri de açıklandı. İşte TÜİK Şubat 2023 enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:20
ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI - TÜİK Şubat 2023 enflasyon oranı açıklandı mı? | TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayının eflasyon verilerini açıkladı. 2023'ün ikinci enflayon verisi olan Şubat rakamları, kira artış oranının yanı sıra yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda öneme sahip. İşte Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK ŞUBAT 2023 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlendi. Yıllık oran ise yüzde 55,18 olarak açıklandı.

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

2023 yılında Ocak enflasyonu 6,65 olarak belirlendi. Yıllık oran ise 57,68 olarak açıklandı.

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VERİLERE DEPREM ENGELİ

Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.


Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023


Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2023

2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %55,16, aylık %2,62 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti.

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