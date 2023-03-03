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MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2023 Mart kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Mart ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Mart ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Mart ayı kira artış oranı 2022 hesaplama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:30
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2023 Mart kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2023 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştııyor. Yılın ikinci enflasyon verisiyle birlikte kira artış oranı da belli olurken TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı hesaplamasını haberimizde derledik...

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlendi. Yıllık oran ise yüzde 55,18 olarak açıklandı.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 500
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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