MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA | Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? - Malatya son dakika haberleri

MALATYA DEPREMİ SON DAKİKA | Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 22. günde, Malatya'da 5,6 şiddetinde bir artçı meydana geldi. Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedilen depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi. Peki Malatya depremi ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

MALATYA DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI

AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 68 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

14.20

BİR GÜZEL HABER DAHA

Enkaz altında kalan genç kadından da güzel haber geldi. Önce babası kurtarılan kadın, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

13.44

BABA KURTARILDI SIRA KIZINDA

Depremde eşya almak için eve giren ve o esnada meydana gelen deprem nedeniyle çöken evde mahsur kalan 2 kişiden baba, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

13:24

AFAD BAŞKANI ACI HABERİ DUYURDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer: 1 kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var. Arama-kurtarma çalışmaları 5 binada yoğun bir şekilde devam ediyor. Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk; hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Artçılar devam ediyor, hasarlı binaların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar.

13.10

FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir.

13.05

BİR BABA VE KIZI ENKAZ ALTINDA ARANIYOR

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşya almak için eve giren bir baba ve kızının enkaz altında kaldığını söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, "1 saat kadar önce Kozluk Beldemizde 5.6'lık bir deprem oldu. O sırada çalışmalar yapıyorduk. Birkaç yıkıntı olduğunu duyduk. Şef Bayram Mahallemizde 4 katlı bir bina yıkıldı. Malesef vatandaşımız köyden gelmiş, aqilesiyle birlikte. Eşi aşağıda beklerken 4. kattaki evinden eşyasını almaya gidiyor ve o arada depreme yakalanıyor. Bir ses alındı, şu anda da arama ekipleri enkazın başındalar. 10 binadan biz yıkıldı haberini aldık ama burayla ilgili içerisinde insanların olduğu bilgisi geldi. Diğer binalarla ilgili böyle bir bilgi gelmediği için oralara gitmedik. 40-50 bin civarında hasarlı binalarımız var. Muhtemelen tedbiren insanlar yakınlarına gittiler ama yine de eşyasını almak isteyenler oluyor." dedi.

13.01

1 İKŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

12.45

AFAD YIKILAN BİNALAR OLDUĞUNU DOĞRULADI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

12.40

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI: 5 BİNA YIKILDI

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın açıklamaları şöyle:

"Maalesef bir kez daha sarsıldık. Şana kadar ulaşan can kaybımız yok ama bazı binaların yıkıldığına dair ihbarlar geliyor. Ben de ekiplerimizi oralara yönlendirip enkaz altında kalan var mı diye kontrol ettiriyorum. Ben de bölgelere gidiyorum. Biz daha önce ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. İnşallah uyarıyı dinlemeyen olmamıştır. Birkaç binanın yıkıldığı yönünde bilgiler geldi. Ekipleri gönderdik, teyit almaya çalışıyoruz. 5 bina ile ilgili bana bilgi geldi, çağrı merkezimize gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Battalgazi bölgesinde birkaç binanın yıkıldığı bilgisini aldım."

12.37

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki Deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

12.04

MALATYA'DA 5,6'LIK DEPREM

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan da hissedildi.