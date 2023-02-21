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TUS ERTELENDİ Mİ 2023? | Bakan Koca duyurdu! Yeni TUS tarihi belli oldu mu? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Hatay da 20 Şubat tarihinde 6.4 şidddetiyle sallandı. Birçoğu ağır hasarlı olan binalar büyük ölçüde yıkılırken yurdun dört bir yanından sağlık çalışanları gönüllülük esasıyla deprem bölgelerinde hizmet veriryor. Uygulamalı bilimlerin haricinde üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte TUS'a ilişkin beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki TUS ertelendi mi 2023? Yeni TUS tarihi belli oldu mu? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:50
TUS ERTELENDİ Mİ 2023? | Bakan Koca duyurdu! Yeni TUS tarihi belli oldu mu? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen yıkıcı depremler 11 ilde yıkıcı hasar bırakırken bu illerin arasında yer alan Hatay da büyük bir depremin merkezi oldu. 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremin ardından kısa süre sonra bölgede 5.2 şiddeteinde iki artçı daha kaydedildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği depremde 18'i ağır 294 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş depreminde ise vefat sayısı 41 bin 156 olarak güncellenirken sağlık personelleri ve öğrencileri ülkenin dört bir yanından, depremzedelere destek olmak amacıyla bölgeye akın etti. Peki TUS ertelendi mi 2023? Yeni TUS tarihi belli oldu mu? Ertelenen TUS ne zaman yapılacak? Bakan Koca detayları paylaştı...

TUS ERTELENDİ Mİ 2023?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu. TUS adayları için yeni tarihleri açıklayan Bakan Koca, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri."

YENİ TUS TARİHİ BELLİ OLDU MU? ERTELENEN TUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS'un ertelendiği mesajında yeni tarihi de paylaştı. Bu kapsamda yeni sınav tarihleri şöyle:

📌TIPTA UZMANLIK SINAVI: 15 Nisan 2023

📌TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI: 4 Haziran 2023

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