Haberler Haberler OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası Ocak 2023 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Beklenti ve tahminler!

OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası Ocak 2023 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Beklenti ve tahminler!

İç ve dış piyasaya yön veren FED faiz kararının belirleneceği Ocak ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar, 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' sorularını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak 2023 Ocak ayı FED faiz kararı ne olacak? İşte Ocak 2023 FED toplantısının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:01
OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ABD Merkez Bankası Ocak 2023 FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? Beklenti ve tahminler!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK OCAK 2023? | Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, ABD Merkez Bankası'nın belirleyeceği FED faiz kararı için geri sayımını sürdürüyor. Ocak ayı faiz kararı birçok ülkenin ekonomisini etkileyecek olan ABD Merkez Bankası'nın kararı yatırımcılar tarafından merakla beklenirken arama motorlarında araştırılan ABD FED faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta? - Ocak ayı FED toplantısı beklenti ve tahminleri konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, Ocak ayı faiz kararı için yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Yılın ilk FED toplantısı 31 Aralık - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Ocak toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların ardından 1 Şubat akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

OCAK 2022 FED BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Analistler, gelecek hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların zorlaşabileceğini söyledi.

MART TOPLANTISI KRİTİK ÖNEMDE

Fed ve ECB'nin polit oika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çeken analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin ipuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, Fed'in martta faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesinin olası olduğunu ifade etti. ECB tarafında, faiz artışlarına mart ayında da devam edileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyallerin önem arz ettiğini söyledi.

2022 ARALIK FED FAİZ KARARI

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" ifadelerini kullandı.

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