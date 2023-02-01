MANİSA ŞEHZADELER TOKİ CANLI İZLE - Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi 2023 - Manisa TOKİ kazananlar isim listesi

MANİSA ŞEHZADELER TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Manisa'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 1 Şubat Çarşamba günü Manisa'da Şehzadeler ilçesinin kurası yapılacak. Şehzadeler'de inşa edilecek 1.415 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Manisa Şehzadeler TOKİ canlı izle, Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi ve Manisa TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MANİSA ŞEHZADELER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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MANİSA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Manisa'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 3.975 adet yapılacak.

1 ŞUBAT MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ŞEHZADELER: 1415 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

2 ŞUBAT MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

MANİSA YUNUSEMRE: 750 konut

AKHİSAR: 267 konut

KULA 3. ETAP: 500 konut

SALİHLİ DURASILLI: 180 konut

3 ŞUBAT MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ALAŞEHİR: 240 konut

SOMA: 100 konut

SARUHANLI: 94 konut

GÖRDES 3. ETAP: 100 konut

DEMİRCİ 2. ETAP: 140 konut

KIRKAĞAÇ: 230 konut

AHMETLİ: 78 konut