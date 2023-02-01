Haberler Haberler MANİSA ŞEHZADELER TOKİ CANLI İZLE - Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi 2023 - Manisa TOKİ kazananlar isim listesi

MANİSA ŞEHZADELER TOKİ CANLI İZLE - Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi 2023 - Manisa TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Balıkesir Şehzadeler ilçesinde yapacağı kura çekilişi 1 Şubat Çarşamba günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Manisa Şehzadeler'de yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Manisa Şehzadeler TOKİ canlı izle, Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi ve Manisa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 07:52 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 08:03
MANİSA ŞEHZADELER TOKİ CANLI İZLE - Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi 2023 - Manisa TOKİ kazananlar isim listesi

MANİSA ŞEHZADELER TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Manisa'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 1 Şubat Çarşamba günü Manisa'da Şehzadeler ilçesinin kurası yapılacak. Şehzadeler'de inşa edilecek 1.415 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Manisa Şehzadeler TOKİ canlı izle, Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi ve Manisa TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

MANİSA ŞEHZADELER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MANİSA TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MANİSA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Manisa'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 3.975 adet yapılacak.

1 ŞUBAT MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ŞEHZADELER: 1415 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

2 ŞUBAT MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

MANİSA YUNUSEMRE: 750 konut

AKHİSAR: 267 konut

KULA 3. ETAP: 500 konut

SALİHLİ DURASILLI: 180 konut

3 ŞUBAT MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ALAŞEHİR: 240 konut

SOMA: 100 konut

SARUHANLI: 94 konut

GÖRDES 3. ETAP: 100 konut

DEMİRCİ 2. ETAP: 140 konut

KIRKAĞAÇ: 230 konut

AHMETLİ: 78 konut

DİĞER
Kıyafetini eleştirenlere Demet Akalın'dan olay yanıt! "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki..."
28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan'ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...
Fenerbahçe daha bitirmedi! 2 transfer yolda
Fırtına'da ayağa kalkma vakti! İşte Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekiliş sonucu ve kazananlar isim listesi
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (1 Şubat 2023)
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu" Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu" 07:42
F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor 01:35
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:27
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:26
Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Buruk'un Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Buruk'un 01:22
Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi! Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi! 01:14
Daha Eski
Vakıfbank deplasmanda Kızılyıldız'a acımadı! Vakıfbank deplasmanda Kızılyıldız'a acımadı! 01:12
Galatasaray evinde AEK'ya direnemedi Galatasaray evinde AEK'ya direnemedi 01:12
Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! 01:12
Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! 01:12
Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! 01:12
Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! 00:56