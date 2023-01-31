BALIKESİR SUSURLUK TOKİ CANLI İZLE - Balıkesir Sındırgı Susurluk Dursunbey Marmara TOKİ kura çekilişi - Balıkesir TOKİ kazananlar listesi

BALIKESİR SUSURLUK SINDIRGI DURSUNBEY MARMARA TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 31 Ocak Salı günü Balıkesir'de Susurluk, Sındırgı, Dursunbey ve Marmara ilçelerinin kurası yapılacak. Susurluk Sultaniye Mahallesi'nde inşa edilecek 300 konut, Sındırgı Çavdaroğlu Mahallesi'nde inşa edilecek 240 konut, Dursunbey 'de inşa edilecek 150 konut, Marmara Çınarlı Mahallesi'nde inşa edilecek 140 konut, Balya'da inşa edilecek 75 konut ve Savaştepe Karacalar Mahallesi'nde inşa edilecek 190 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Balıkesir Susurluk TOKİ canlı izle, Balıkesir Balıkesir Susurluk, Sındırgı, Dursunbey, Marmara TOKİ kura çekilişi ve Balıkesir TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BALIKESİR SUSURLUK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BALIKESİR SINDIRGI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BALIKESİR MARMARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BALIKESİR MARMARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BALIKESİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Antalya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 3.975 adet yapılacak.

29 OCAK BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

📌BALIKESİR ALTIEYLÜL: 1450 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

30 OCAK BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

📌AYVALIK KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ: 300 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BANDIRMA KAYACIK MAHALLESİ: 388 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌HAVRAN BÜYÜKDERE MAHALLESİ: 100 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌İVRİNDİ KURTULUŞ MAHALLESİ: 142 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BİGADİÇ ÇAVUŞ MAHALLESİ: 500 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

31 OCAK BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌SINDIRGI ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ: 240 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SUSURLUK SULTANİYE MAHALLESİ: 300 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌DURSUNBEY: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌MARMARA ÇINARLI MAHALLESİ: 140 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌BALYA: 75 konut

📌SAVAŞTEPE KARACALAR MAHALLESİ: 190 konut