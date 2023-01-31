Haberler Haberler BALIKESİR SUSURLUK TOKİ SONUÇ - Balıkesir Sındırgı Susurluk Dursunbey Marmara kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ kazananlar isim listesi

BALIKESİR SUSURLUK TOKİ SONUÇ - Balıkesir Sındırgı Susurluk Dursunbey Marmara kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ kazananlar isim listesi

BALIKESİR Sındırgı Susurluk Dursunbey Marmara TOKİ SONUÇ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Balıkesir'de devam ediyor. 31 Ocak'ta Balıkesir Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Balıkesir Susurluk TOKİ kura çekiliş sonuçları, Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Balıkesir Sındırgı Susurluk Dursunbey Marmara çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 07:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 08:20
BALIKESİR SUSURLUK TOKİ SONUÇ - Balıkesir Sındırgı Susurluk Dursunbey Marmara kura çekiliş sonuçları | Balıkesir TOKİ kazananlar isim listesi

BALIKESİR SINDIRGI SUSURLUK DURSUNBEY MARMARA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Balıkesir'de devam ediyor. Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Balıkesir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Balıkesir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR SUSURLUK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR SINDIRGI TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR MARMARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR DURSUNBEY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • BALIKESİR ALTIEYLÜL: 1450 konut
  • AYVALIK KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ: 300 konut
  • BANDIRMA KAYACIK MAHALLESİ: 388 konut
  • HAVRAN BÜYÜKDERE MAHALLESİ: 100 konut
  • İVRİNDİ KURTULUŞ MAHALLESİ: 142 konut
  • BİGADİÇ ÇAVUŞ MAHALLESİ: 500 konut
  • SINDIRGI ÇAVDAROĞLU MAHALLESİ: 240 konut
  • SUSURLUK SULTANİYE MAHALLESİ: 300 konut
  • DURSUNBEY: 150 konut
  • MARMARA ÇINARLI MAHALLESİ: 140 konut
  • BALYA: 75 konut
  • SAVAŞTEPE KARACALAR MAHALLESİ: 190 konut

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