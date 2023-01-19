BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | Bekçilik sınav ücreti ne kadar? EGM bekçi sınav ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde bin 250 bekçiye istihdam sağlanacağını duyurdu. Ön başvuruların başladığı bekçilik başvurularında sınava katılmak için yatırılması gereken ücret ise merak konusu oldu. Bekçilik başvuru formunu dolduran binlerce aday, arama motorlarında Bekçilik sınav ücreti ne kadar? EGM bekçi sınav ücreti hangi bankaya yatırılıyor? sorgulamaları yaparken merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu başlıklı açıklamada bekçi alımı başvurularının, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile girişi ile yapılacağı bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından bekçilik 2023 sınav başvuru ücreti 680 TL olarak belirtildi.

EGM BEKÇİ SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

HANGİ İLLERDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?