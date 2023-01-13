ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Eskişehir çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Eskişehir kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Eskişehir'da kura çekilişleri devam ediyor. Yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Eskişehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Eskişehir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
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Eskişehir KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
13 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER
- Seyitgazi 88
- Mahmudiye 98
- Sarıcakaya 63
- Mihalıçcık 142
- Günyüzü 120
- Han 188
- Mihalgazi 100