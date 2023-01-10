SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 10 Ocak AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde yer alan son depremler bölümünde, sabah saatlerinde İzmir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü İzmir açıkları olan deprem çevre illerden de hissedilirken sarsıntının ardından arama motorlarında son dakika deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre İzmir açıklarında Yunanistan'a yakın kesimde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi sitesinde ise depremin şiddeti 5,0 olarak kaydedildi.

AFAD, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin merkez üssünü Midilli Adası olarak duyururken derinliği ise 14,95 km olarak kaydedildi. 10.38'de meydana gelen depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenildi.

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