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DEPREM UYARI SİSTEMİ GOOGLE - ANDROID - IOS | Telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Deprem olacağını önceden bilerek tedbir almak isteyen vatandaşlar, akıllı telefonlarından acil durum uyarılarını aktif etmek istiyor. Teknoloji sayesinde depremden saniyeler önce haberdar olmak mümkünken Google, Android, IOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte adım adım acil durum uyarısı açma...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:00
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DEPREM UYARI SİSTEMİ GOOGLE - ANDROID - IOS | Telefondan deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

TELEFONDAN DEPREM UYARI SİSTEMİ | Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sıklıkla maruz kaldığımız bir doğal felaket olan depremler için vatandaşlar, önlem almanın yollarını arıyor. Deprem çantası hazırlamak, sarsıntı anında çök-kapan-tutun hayat üçgenini uygulamak gibi tedbirlerin yanı sıra artık teknoloji de doğal afetlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Akıllı telefonlarda yer alan deprem uyarı sistemleriyle depremden saniyeler önce telefonlara uyarı geldiği bilinirken arama motorlarında Google, Android, IOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır? - Adım adım acil durum uyarısı açma konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.

❗❗❗Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz❗❗❗

Deprem anında ve sonrasında okunacak dualar Devamını Oku BUNU DA OKU

ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA

👉Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

👉Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

👉Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

👉Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.

👉Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA

Google tarafından, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirildi. Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlanıyor. Android deprem uyarı sistemi sayesinde 5 Ocak 2022 sabahı Antalya'da meydana gelen depremin kısa süre öncesinde vatandaşlara uyarı yollandı.

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