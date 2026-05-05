MEB AGS başvuruları ne zaman başlıyor 2026? ÖABT, AGS başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen yetiştirme stratejisinde yeni bir dönemi başlatan Akademi Giriş Sınavı (AGS), 2026 yılında da öğretmen adayları için en kritik eşik olmaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulan ve eski sistemdeki Eğitim Bilimleri testinin yerini alan AGS, adayların mesleki uygunluğunu çok daha kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026-MEB-AGS ve branşlara özgü ÖABT oturumları için başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. Sadece lisans mezunu öğretmen adaylarının katılabileceği bu sınav, başarılı olan adayları Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek olan yoğun hazırlık eğitimine taşıyacak. ÖSYM'nin elektronik işlem merkezleri ve e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek başvurularda adayların belirlenen süreleri kaçırmaması büyük önem taşıyor. İşte AGS ve ÖABT başvuru tarihleri ve sürece illişkin merak edilenler!

MEB AGS VE ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026-MEB-AGS ve ÖABT başvuruları 8 Mayıs 2026 Cuma günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından koordineli şekilde yürütülen sürecin takvimi netleşirken, adayların bu tarihten itibaren sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvuru süreci yaklaşık iki haftalık bir dönemi kapsayacak şekilde planlanırken, adayların sınav merkezlerini seçmeleri ve fotoğraflı giriş belgeleri için gerekli güncellemeleri yapmaları önem taşıyor.

MEB AGS BAŞVURU TARİHLERİ

2026 yılı Akademi Giriş Sınavı için ana başvuru süreci 8 Mayıs ile 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirlenen bu normal başvuru süresini herhangi bir sebeple kaçıran adaylar için ise 3 Haziran 2026 tarihi geç başvuru günü olarak takvimde yer alıyor.

MEB AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için uygulanacak olan MEB AGS ve ÖABT başvuru ücretleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan resmi kılavuzla kesinleşecek. Geçen sene ÖSYM, AGS başvuru kılavuzunda sınav ücreti her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlemişti.

MEB AGS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları dijital platformlar üzerinden oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ya da doğrudan e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden ÖSYM AİS uygulaması kullanılarak da başvuru adımları takip edilebiliyor. Başvuru esnasında adayların eğitim bilgilerini onaylamaları, sınava girmek istedikleri merkez tercihlerini yapmaları ve başvuru formunu onayladıktan sonra sınav ücretini yatırarak süreci tamamlamaları gerekiyor.

MEB AGS VE ÖABT SINAV TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri: 8 Mayıs – 20 Mayıs 2026

8 Mayıs – 20 Mayıs 2026 Geç Başvuru Günü: 3 Haziran 2026

3 Haziran 2026 Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026

12 Temmuz 2026 Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Ağustos 2026