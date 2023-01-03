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SON DAKİKA HEMŞİRE MAAŞI 2023 | En düşük, en yüksek hemşire maaşı ne kadar 2023? Hemşire, başhemşire maaşları ne kadar olacak?

Hemşire maaşlarına 2023 yılında ne kadar zam geleceği en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Asgari ücretin belli olmasının ardından 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli zamları da netlik kazanıyor. En düşük ve en yüksek hemşire maaşı merak edilirken En düşük, en yüksek hemşire maaşı ne kadar olacak? Hemşire, başhemşire maaşları ne kadar 2023? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:00
SON DAKİKA HEMŞİRE MAAŞI 2023 | En düşük, en yüksek hemşire maaşı ne kadar 2023? Hemşire, başhemşire maaşları ne kadar olacak?

SON DAKİKA HEMŞİRE MAAŞI 2023 | Yeni yılın gelişiyle birlikte tüm alanlarda maaşlar yeniden şekilleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklamasının ardından 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları da netlik kazanacak. Peki En düşük, en yüksek hemşire maaşı ne kadar olacak? Hemşire, başhemşire maaşları ne kadar 2023? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hemşire maaşları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. 2023 Ocak memur zammı 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranı ile belirlenecek olan en düşük ve en yüksek hemşire maaşları, Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.

HEMŞİRE, BAŞHEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR 2023?

Lisans mezunu 5/1 derecesindeki hemşirelerde mevcut maaş 11 bin 828 TL. Yeni zamla birlikte 15 bin seviyesini görmesi beklentiler arasında. Hemşire maaşı ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak. Zamlı maaşların ne zaman alınacağı araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

HEMŞİRE MAAŞLARINDA 2023 ZAM SENARYOLARI

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

📌Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
📌Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
📌Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
📌Yüzde 50 zam: 17 bin 742 TL
📌Yüzde 60 zam: 18 bin 924,8 TL

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