MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA - Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - TIKLA

Milli Piyango'nun 2023 yılbaşı özel çekilişinde sona gelindi. 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklanırken Milli Piyango İdaresi bu sene ilk kez ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu açıkladı. Heyecanı her geçen dakika artan vatandaşlar arama motorlarında Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları 2023 son dakika çekilişi detaylarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA

Öğle saatlerinde başilayacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi akşamın ilerleyen saatlerine dek sürdü. Milli Piyango sonuçları sıralı liste ile kazanan numaralar fotomac.com.tr'de anbean yayınlandı.

10.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0006862 0041066 0045711 0071423 0132943 0151319 0189879 0200147 0201757 0221178 0230755 0243751 0279871 0319042 0331355 0339030 0340595 0508948 0539652 0561493 0574159 0611908 0639622 0650956 0681449 0764886 0955846 0979727 0981292 0999297 1032307 1052507 1072748 1124102 1142768 1247336 1266560 1285087 1294589 1387753 1388763 1404979 1431990 1450691 1527953 1533727 1556873 1571784 1576428 1618447 1652887 1669714 1676346 1712241 1715387 1741540 1810351 1822300 1902603 1949851 1972502 2003520 2023132 2086305 2086409 2106295 2113738 2164251 2177204 2188832 2225540 2261434 2269191 2272939 2298125 2311596 2379973 2423776 2447345 2463990 2477139 2481935 2488351 2590385 2598448 2621021 2664209 2671491 2787314 2827028 2834679 2909840 3080686 3083583 3135377 3139517 3170323 3175741 3216940 3243442 3259226 3370738 3379271 3474695 3497060 3503575 3507075 3534760 3592280 3630195 3653744 3689760 3696358 3702116 3711870 3734878 3755458 3765767 3828628 3897837 3962624 3976287 3985725 4003241 4007290 4086013 4142063 4169209 4200182 4219826 4244903 4250886 4256696 4264203 4279806 4283995 4288093 4357839 4367519 4385583 4411805 4416552 4531130 4535276 4668814 4702078 4712939 4715095 4758154 4769506 4783514 4835237 4835264 4846593 5055241 5072478 5097108 5099003 5136087 5142012 5216375 5222905 5252757 5260276 5261547 5272666 5285142 5293997 5346028 5361888 5393474 5398061 5426318 5452208 5452421 5488700 5501170 5519370 5520242 5563603 5607196 5607716 5619343 5637807 5661496 5705604 5757671 5851830 5888849 5954861 6010958 6012838 6066626 6130313 6132794 6141832 6151371 6206955 6246015 6275135 6344537 6373558 6427733 6467633 6477480 6491845 6518299 6525769 6528227 6623528 6727279 6743077 6777142 6870075 6904131 7012181 7060151 7061220 7158616 7173847 7242967 7265541 7396693 7414104 7420497 7512885 7523367 7535362 7575026 7589578 7704911 7748817 7842112 7864795 7871913 7874337 7875233 7898065 7930604 8010163 8017761 8052106 8070606 8156201 8187762 8230307 8240668 8297854 8305801 8329962 8372024 8401323 8436564 8649635 8734242 8735336 8766928 8777721 8787020 8806537 8846763 8872754 8877382 8910023 8956672 8977164 8980436 9000387 9006971 9027481 9030494 9050187 9074883 9115303 9120958 9135811 9143223 9260966 9261140 9286815 9308547 9316536 9396379 9520075 9528386 9582476 9644842 9650729 9669687 9678466 9735234 9763653 9769793 9773355 9856881 9864853 9930012 9949447 9976225 9987982

20.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0045801 0058657 0130244 0140945 0145639 0227666 0230276 0248208 0251828 0268537 0315846 0339112 0613316 0702454 0738233 0759292 0793980 0872162 0907135 0909200 0982833 1026729 1049605 1063223 1168527 1223789 1244683 1283270 1288532 1325808 1435082 1498839 1505458 1526085 1563491 1612727 1635144 1666147 1680959 1693374 1716535 1798667 1798868 1894173 1918496 1986252 2071934 2096340 2123103 2202128 2241453 2300134 2304003 2384850 2447748 2559514 2559859 2717162 2718110 3012380 3077472 3116149 3227923 3252236 3269465 3312280 3335473 3360676 3392331 3419649 3470535 3478588 3500751 3520008 3563150 3585303 3588625 3593182 3683767 3689055 3725229 3930505 3932788 4011291 4102997 4141336 4158807 4160827 4223581 4254797 4330729 4351073 4371238 4425857 4534632 4571425 4579798 4582526 4585714 4604808 4681812 4685193 4695982 4756949 4783691 4818180 4840119 4847919 4882780 4891975 4917792 4946970 4958194 5017011 5061631 5082354 5092320 5197825 5272830 5305966 5371994 5374508 5405198 5465237 5472720 5477122 5530285 5530317 5590494 5604288 5691416 5732275 5753177 5847433 5853908 5901879 5956622 5982696 6031309 6047083 6088826 6106967 6154422 6249303 6258053 6310908 6339548 6457662 6464913 6479885 6533657 6562422 6621083 6622144 6673727 6728626 6810592 6847359 7030509 7049713 7059358 7067973 7068055 7103091 7143242 7177466 7241064 7290497 7296456 7378137 7413449 7503972 7510548 7523447 7524798 7582227 7601973 7603640 7610196 7637759 7670049 7715664 7754583 7758793 7792815 7807381 7810808 7867662 7903023 7903790 7999335 8040382 8090062 8091415 8138526 8153770 8167231 8212129 8260815 8289196 8320676 8329328 8375064 8403183 8411494 8471953 8530039 8558844 8563716 8581015 8605152 8664090 8733524 8760714 8806139 8934538 8939090 8988240 9002476 9028349 9146656 9181835 9213678 9257174 9309827 9342969 9369578 9369591 9443247 9519817 9652529 9656457 9710490 9727608 9769060 9776578 9778231 9834433 9928224 9939667

50.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0406392 0439742 0589275 0595348 0668631 0957193 1218698 1291752 1312830 1338036 1365698 1402276 1536582 1580111 1661612 1674011 1680580 1727052 1924071 1964682 1978909 2008134 2080531 2180411 2230162 2432666 2441213 2543616 2560788 2634823 2666796 2850503 2953796 2991029 2991740 3030498 3490276 3497864 3588162 3659077 3930870 3940923 3970011 3973697 3976334 3988081 4099344 4186434 4205803 4475025 4484524 4572359 4716084 4740960 4761225 4935310 4956803 5050496 5185083 5366836 5419143 5928391 5958343 6084857 6268699 6295632 6410198 6473027 6532309 6886745 6930676 7049747 7086761 7221470 7279397 7471350 7553250 7612849 7771837 7878719 7950655 7951082 7977224 8054060 8123944 8129519 8150562 8245767 8330365 8429818 8612478 8733335 8849935 8941909 9398121 9398961 9524472 9716923 9807090 9925993

500.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0125832 0284345 0934037 1176234 1570328 1921644 2069299 2169369 4219987 4238110 4480875 5152250 5405757 5576690 5600539 5752451 5850966 5945516 6363086 6406679 6666460 6977549 7247036 7692503 7730621 7844859 8661989 8828675 9071714 9624096

1.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

1039531 1144595 1225572 1970525 2008962 2308330 2351908 2469708 2787105 3492628 3697011 5093765 5385056 5977975 5986604 6365391 6650782 7815352 8287797 8574583

2.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0256035 0341678 0357483 0528624 1404769 2271176 3266702 3439448 5323047 8223019

20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

5424303 5839489

200.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

6530303

AMORTİ

0-6

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için saat bilgisi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Yapılan açıklamada, Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı. Çekiliş gün boyu devam etti ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapıldı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bu gece televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklandı.