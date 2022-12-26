MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 - Milli Piyango sorgulama ekranı - TIKLA

2023 yılına girmemize kısa bir süre kaldı. Yeni yıl öncesi oyunları sevenler çeyrek, yarım ve tam biletlerini alıyor. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2023 Milli Piyango tam bilet fiyatı 200 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve çeyrek bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

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