Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 - Milli Piyango sorgulama ekranı - TIKLA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 - Milli Piyango sorgulama ekranı - TIKLA

2023 yılına büyük bir heyecanla giriyoruz. Yeni yıla girmekle beraber şans oyunları sevenler çeyrek, yarım ve tam biletlerini aldı ve almaya devam ediyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 12:00
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2023 - Milli Piyango sorgulama ekranı - TIKLA

2023 yılına girmemize kısa bir süre kaldı. Yeni yıl öncesi oyunları sevenler çeyrek, yarım ve tam biletlerini alıyor. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, Milli Piyango çekilişi ne zaman? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2023 Milli Piyango tam bilet fiyatı 200 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve çeyrek bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
İstanbul'da düğün yaptılar! İpek Filiz Yazıcı inci gelinliğiyle hayran bıraktı! "Peri kızı gibi"
Yeni evli genç kadın 2 ayda cehennemi yaşadı: Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor!
Jesus'tan derbi sonrası uyarı! "Gereksiz hareketler..."
Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
Bu sene Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton - Wolverhampton maçı saat kaçta? Everton - Wolverhampton maçı saat kaçta? 11:50
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... 11:47
Crystal Palace - Fulham maçı saat kaçta? Crystal Palace - Fulham maçı saat kaçta? 11:47
Brentford - Tottenham maçı saat kaçta? Brentford - Tottenham maçı saat kaçta? 11:44
Celtics zorlu rakibi Bucks'ı geçti! Celtics zorlu rakibi Bucks'ı geçti! 11:40
Göztepe - Bodrumspor maçı saat kaçta? Göztepe - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:20
Daha Eski
Özer Hurmacı futbola dönüyor! Yeni takımı... Özer Hurmacı futbola dönüyor! Yeni takımı... 11:17
Altınordu - Rizespor maçı saat kaçta? Altınordu - Rizespor maçı saat kaçta? 11:15
Ozan için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş... Ozan için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş... 11:15
Altay skoru tutamıyor Altay skoru tutamıyor 11:05
Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...' Beşiktaşlı Dele Alli gündem oldu! '3. Lig takımına...' 10:48
Jesus'tan derbi sonrası uyarı! "Gereksiz hareketler..." Jesus'tan derbi sonrası uyarı! "Gereksiz hareketler..." 10:18