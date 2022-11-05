Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 5 Kasım Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 5 Kasım Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 163 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 11:10
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 5 Kasım Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

5 KASIM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Kasım Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

2 KASIM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 - 22 - 23 - 40 - 78 - 79 Joker: 74 Süperstar: 1

👉 Sayısal Loto 5 Kasım Cumartesi sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA

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