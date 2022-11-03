Haberler Haberler Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu! TÜİK yeniden değerleme oranını açıkladı

Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu! TÜİK yeniden değerleme oranını açıkladı

TÜİK, 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:31 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 21:59
Yeniden değerleme oranı 2023 belli oldu! TÜİK yeniden değerleme oranını açıkladı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı.

Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
Barcelona'nın yıldızı Pique emekliliğe ayrılacağını resmen duyurdu
Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI
Jesus eski öğrencisiyle buluşuyor! Transferde Altay detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
23 tonluk Çin roketi düşüşe geçti!
Kuduz hastalığı nedir, belirtileri neler?
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık! Volkan Demirel: Hatalarımızdan ders çıkardık! 21:59
Galatasaray Çağdaş Faktoring mağlup ayrıldı! Galatasaray Çağdaş Faktoring mağlup ayrıldı! 21:58
Göksel Gümüşdağ: En büyük hayalimiz final Göksel Gümüşdağ: En büyük hayalimiz final 21:56
İşte UEFA ülke puanında son durum! İşte UEFA ülke puanında son durum! 21:54
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım 21:39
Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım Berkay Özcan: Daha çok gol atmalıyım 21:37
Daha Eski
Abdullah Avcı'ya plaket verildi! Abdullah Avcı'ya plaket verildi! 21:37
Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı Hatay Büyükşehir Belediyespor farklı kazandı 21:14
Pique'den flaş karar! Veda ediyor Pique'den flaş karar! Veda ediyor 21:07
TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! TFF'den Başakşehir'e tebrik mesajı! 20:50
Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da Başakşehir lider bitirdi! Temsilcimiz son 16'da 20:25
Brezilya'da şampiyon Palmeiras! Brezilya'da şampiyon Palmeiras! 20:16