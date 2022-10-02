Haberler Haberler ÖABT SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 2022 KPSS Lisans ÖABT zor muydu? - KPSS Öğretmen adaylarının görüşleri Twitter

ÖABT SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 2022 KPSS Lisans ÖABT zor muydu? - KPSS Öğretmen adaylarının görüşleri Twitter

KPSS 2022 Lisans sınavı kapsamında son oturum olan ÖABT'nin de yapılmasıyla adaylar ve aday adayları, sınavın zorluğunu merak ediyor. Öğretmenlikte Alan Bilgisi Sınavı'nın sona ermesiyle sınavdan çıkan adaylar soluğu sosyal medyada alırken başta Twitter olmak üzere birçok mecradan paylaşılan yorumları ve 2022 KPSS Lisans ÖABT zor muydu? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 13:40
ÖABT SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 2022 KPSS Lisans ÖABT zor muydu? - KPSS Öğretmen adaylarının görüşleri Twitter

ÖABT SOSYAL MEDYA YORUMLARI | ÖSYM'nin düzenlediği 2022 KPSS Lisans sınavının son oturumu olan Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi, 2 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans ÖABT sınav yorumlarını Twitter üzerinden #öabt etiketi ile paylaşırken arama motorlarında ÖABT sosyal medya yorumları, 2022 KPSS Lisans ÖABT zor muydu? - KPSS Öğretmen adaylarının görüşleri Twitter konuları en çok aratılanlar listelerinde ilk sıralara yükseldi. İşte 2022 KPSS Lisans ÖABT sınavı tüm merak edilenleri...

ÖABT SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sınavdan çıkan adayların çoğu içini sosyal medyada dökerken bazıları sınavın zor olduğunu, birçoğu ise iptal edilen KPSS Lisans sınavından daha kolay olduğunu belirtiyor. Özellikle sayısal alanlarda soruların bir önceki sınavdan daha kolay olduğu konusunda hemfikir olan çok sayıda aday, sözel soruların ise kendilerini biraz daha zorladığını ifade ediyor.

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2022 KPSS LİSANS ÖABT ZOR MUYDU?

Adaylardan bazıları sınavın tekrarlanmasından memnun olduklarını belirterek Temmuz ayında yapılan KPSS Lisans sınavının çok daha zor olduğunu belirtirken kimileri ise soruların zorlaştırıldığını ve bunun öncekinden daha eleyici bir sınav olduğunu belirtti.

KPSS ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ TWİTTER

Kimi adaylar ise şıkların birbirine çok yakın ve benzer olmasından şikayet ederek sınavda zorlandıklarını ifade etti.

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KPSS ÖABT BRANŞLARI

'KPSS ÖABT' Sınavının uygulandığı 18 branş şöyle:

  • Türkçe
  • İlköğretim Matematik
  • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
  • Sosyal Bilgiler
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Matematik (Lise)
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Yabancı Dil (İngilizce)
  • Rehber Öğretmen
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
  • Beden Eğitimi Öğretmenliği

2022 KPSS ÖABT KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacaktır.

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarının sınav süresi 150 dakikadır. Geriye kalan ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

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