İSKİ SU KESİNTİSİ – 27 Eylül 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde paylaşıldı. Vatandaşlar, kesintiden olumsuz etkilenmemek için planlı kesintileri araştırırken biz de haberimizde 27 Eylül 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeleri derledik. İşte detaylar…
27 EYLÜL 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.09.2022 15:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 27.09.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 16:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Çengeldere Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Kavacık Mah,Fatih Mah,Soğuksu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 14:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Atakent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 12:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
Sarıyer Merkez Mah,Çayırbaşı Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Ptt Evleri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 15:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 16:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Küçük Çamlıca Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.09.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.