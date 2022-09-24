KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS Alan Bilgisi kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | KPSS Alan Bilgisi Sınavına girecek olan binlerce aday için beklenen gün geldi. 24 Eylül Cumartesi günü ilk oturumu gerçekleşecek olan sınav hakkında arama motorlarında sınava son giriş saati ne zaman? 2022 KPSS Alan Bilgisi kaç soru, kaç dakika, kaç oturum? soruları araştırılırken sınava ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacaktır. ADAYLARA SALONLARA SAAT 10.00'DAN SONRA ALINMAYACAK.

2022 KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA, KAÇ OTURUM?

Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik), saat 10.15'te başlayacak.

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KPSS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.