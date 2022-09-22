Haberler Haberler RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)" İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:43
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹

Cuma günü müslümanlar için toplu ibadet yapılan mübarek bir gündür. İslamiyet'te büyük deger verilen cuma günü müslümanlar sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına ve ailelerine 'cuma mesajları, resimli cuma mesajları' gönderiyor. Cuma suresinde ise şu ifadeler yer alıyor; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet) İşte en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma gününün önemi
Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)
"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları









"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)



"Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." (Cuma Suresi 5. Ayet)



"Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi 8. Ayet)




"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)











DİĞER
"Uyuşturucu operasyonunda tutuklandık" demişti! Seren Serengil o olayı ilk kez anlattı
SON DAKİKA: Staj süresi EYT kapsamına girecek mi? Staj yapana emeklilik müjdesi!
Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira
F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ BAŞVURUSU İÇİN DETAYLAR AÇIKLANDI!
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2023 AÇIKLANDI
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
22 Eylül 2022 Döviz Kuru - Dolar ne kadar oldu?
Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne oldu? Faiz sabit mi kaldı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City F.Bahçe'den müthiş istatistik! Rakibi Manchester City 16:29
Redmond'dan Süper Lig ve Premier Lig kıyaslaması! Redmond'dan Süper Lig ve Premier Lig kıyaslaması! 16:23
Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira Ağır fatura! 3 ismin günlük zararr 178 bin lira 16:14
Galatasaray Adana Demirspor maçına hazırlanıyor! Galatasaray Adana Demirspor maçına hazırlanıyor! 16:13
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:09
Weghorst zirveye çıktı! O istatistik... Weghorst zirveye çıktı! O istatistik... 15:57
Daha Eski
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 15:43
Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! "Hiç aklıma gelmedi" Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! "Hiç aklıma gelmedi" 15:41
Mata'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! Mata'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı! 15:40
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 15:27
Beşiktaş günü çift antrenman ile tamamladı Beşiktaş günü çift antrenman ile tamamladı 15:23
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 15:16