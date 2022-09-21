NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı! Nasa InSight aracından bir ilk...

Nasa InSight aracı, Mars yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı seslerini yakaladı ve Nasa çıkan sesi paylaştı. 2020 ve 2021'de bir dizi çarpışmadan kaynaklanan sesler heyecan yarattı. Mars'ın yörüngesindeki bir uydu, çarpmanın meydana geldiği yerlerini doğruladı. Göktaşı en az üç parçaya ayrılarak patladı ve her biri kendi kraterini oluşturdu.

👉NASA'NIN MARS YÜZEYİNE ÇARPAN GÖKTAŞI SESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.