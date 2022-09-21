Haberler Haberler NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı! Nasa InSight aracından bir ilk...

NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı! Nasa InSight aracından bir ilk...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars yüzeyine çarpan 4 adet göktaşının çıkardığı sesleri paylaştı. NASA tarafından yapılan paylaşım büyük ses getirirken, detaylar da verildi. İşte NASA'nın paylaştığı o ses...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:00
NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı! Nasa InSight aracından bir ilk...

Nasa InSight aracı, Mars yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı seslerini yakaladı ve Nasa çıkan sesi paylaştı. 2020 ve 2021'de bir dizi çarpışmadan kaynaklanan sesler heyecan yarattı. Mars'ın yörüngesindeki bir uydu, çarpmanın meydana geldiği yerlerini doğruladı. Göktaşı en az üç parçaya ayrılarak patladı ve her biri kendi kraterini oluşturdu.

👉NASA'NIN MARS YÜZEYİNE ÇARPAN GÖKTAŞI SESİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.

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