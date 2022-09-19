BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen Bram Stoker'in kültleşmiş eseri sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavında çıkan Bram Stoker'ın kültleşmiş eseri sorusunun cevabı Drakula'dır.

DRACULA HAKKINDA

Genç bir avukat olan Jonathan Harker, görevi gereği Doğu Avrupa'da küçük gizemli bir kasabaya gelir. Burada ölümsüz vampir Drakula tarafından kaçırılan Harker, onunla birlikte Londra'ya gitmek zorunda kalır. Drakula, Harker'ın nişanlısı Mina'nın fotoğrafını görerek etkilenmiş ve genç kızı ele geçirmek istemektedir.