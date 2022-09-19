2022 KPSS LİSANS VAMPİR SORUSUNUN CEVABI | Transilvanya'da geçen, karakteri vampir olan film hanigisidir?

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen Transilvanya'da geçen, karakteri vampir olan film hanigisidir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar..

2022 KPSS LİSANS VAMPİR SORUSUNUN CEVABI

Transilvanya'da geçen ve ana karakteri vampir olan film Dracula'dır.

DRACULA HAKKINDA

Genç bir avukat olan Jonathan Harker, görevi gereği Doğu Avrupa'da küçük gizemli bir kasabaya gelir. Burada ölümsüz vampir Drakula tarafından kaçırılan Harker, onunla birlikte Londra'ya gitmek zorunda kalır. Drakula, Harker'ın nişanlısı Mina'nın fotoğrafını görerek etkilenmiş ve genç kızı ele geçirmek istemektedir.