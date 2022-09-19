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PIRASA MANTI KÖFTE SORUSUNUN CEVABI NE? | 2022 KPSS Lisans yemek sorusu cevabı

KPSS Lisans 2022'nin ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavı gerçekleşti ve sınavdan çıkan adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, 'Pırasa, mantı, köfte sorusunun cevabı ne? 2022 KPSS Lisans yemek sorusu cevabı' sorusu arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte KPSS 2022 Lisans ile ilgili akıllarda kalan o sorunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:20
PIRASA MANTI KÖFTE SORUSUNUN CEVABI NE? | 2022 KPSS Lisans yemek sorusu cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan pırasa, mantı ve köfte yemeklerinin yer aldığı sorunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar..

PIRASA MANTI KÖFTE SORUSUNUN CEVABI NE?

X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği soru gündem oldu. Ancak sorunun cevabı henüz yayınlanmadı. Pek çok aday sorunun cevabını araştırırken soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanması ile adaylar için yemek sorusunun cevabına haberimizde yer vereceğiz.

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