GÜRCİSTAN İRAN ARASINDAKİ SINIR KAPILARI | 2022 KPSS Lisans sorusu Gürcistan - İran sınır cevabı

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan ''Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır?" İşte detaylar...

GÜRCİSTAN İRAN ARASINDAKİ SINIR KAPILARI

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavında sorulan Gürcistan'dan İran'a gitmek için yola çıkan biri sırasıyla hangi sınır kapılarını kullanır? sorusunun cevabı Sarp Sınır Kapısı ve Gürbulak sınır kapısıdır.