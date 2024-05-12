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Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 10:50
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Alanyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te Connect'te canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK BİTMİYOR

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Hassan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Worrall, Masuaku, Salih, Necip, Gedson, Muleka, Muçi, Cenk

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