Çatkapı nasıl yazılır, çat kapının doğru yazımı nedir? 2022 KPSS Lisans GY - GK sorusundaki 'çat kapı' doğru yazılışı nasıldır?

2022 KPSS Lisans ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavında bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan 'öat kapı'nın yazımı, milyonlarca aday tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, çat kapı nasıl yazılır? Çat kapı ayrı mı yazılır birleşik mi? İşte detaylar...

ÇATKAPI NASIL YAZILIR, ÇAT KAPININ DOĞRU YAZIMI NEDİR?

Çat kapı kelimesinin doğru kullanımı Çat kapı şeklinde ayrı olmalıdır.

ÇAT KAPI TDK ANLAMI

Beklenmedik bir zamanda kapıyı çalarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çatkapı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çat kapı şeklinde olmalıdır.